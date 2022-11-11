عاجل.. المغرب تمنح مصر قبلة الحياة في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا للناشئين

الفجر الرياضي
منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

نجح منتخب المغرب في التفوق على نظيره الليبي بهدف للا شئ في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة في المرحلة الثانية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم تحت 17 عاما المقامة في الجزائر في الفترة الحالية.

 

المغرب تمنح مصر قبلة الحياة في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا للناشئين

 

 

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عاجل.. منتخب مصر يحقق الفوز على تونس بثلاثية في بطولة شمال إفريقيا للشباب

الفوز الثاني لأسود الأطلسي رفع من غلتهم إلى 6 نقاط وأصبحوا في صدارة المجموعة التي تضم منتخب مصر قبل مواجهة مرتقبة بين المنتخبين يوم الإثنين القادم.

 

وكان منتخب مصر حقق انتصارا بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء أمس على نظيره التونسي ليجدد آماله في التأهل.

 

ترتيب مصر في مجموعتها بتصفيات إفريقيا للناشئين

 

ويأتي منتخب مصر للناشئين في المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط جمعها بعد الانتصار على المنتخب التونسي بالأمس.

منتخب مصر حقق انتصارا مميزا على تونس بعد خسارتها في اللقاء الأول أمام نظيره الليبي.

ومن المنتظر أن يلتقي الفراعنة أمام المغرب يوم الإثنين المقبل في مباراة مصيرية من أجل التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا.

 

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