إندونيسيا: زيادة 10 % للحد الأدنى للأجور العام المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت إندونيسيا عن زيادة في الحد الأدنى للأجور لعام 2023، أقل مما طالبت به النقابات العمالية، مما يهدد بتنظيم احتجاجات من قبل العمال.


وذكرت وزارة القوى العاملة، إن الحد الأدنى للأجور في إندونيسيا سيزيد 10 في المائة كحد أقصى العام المقبل، فيما تضع صيغة جديدة لحساب الزيادة، وسيكون أمام الأقاليم مهلة حتى 28 نوفمبر، والمدن حتى 7 ديسمبر، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الحد الأدنى للأجور، التي سيتم سريانها في 1 يناير المقبل.


وقالت إيدا فوزية وزيرة القوى العاملة، "مع تعديل صيغة الحد الأدنى للأجور لـ 2023، آمل في الإبقاء على القوة الشرائية للمواطنين واستهلاكهم ويمكن زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل في نهاية المطاف"، والزيادة أقل مما طالبت به النقابات العمالية، وهي زيادة 25 في المائة، في الحد الأدنى للأجور.

الاقتصاد

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