"الأرصاد" تكشف سبب زيادة الأمطار والسيول في مصر (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الاستعداد للأمطار والسيول من خلال تطهير مخرات السيول والمصارف، أمر مهم جدًا، ويقلل الخسائر بنسبة كبيرة للغاية.

الأرصاد الجوية تصدر تحذيرات قبل وجود أي حالة من عدم الاستقرار الجوي

وتابعت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الأرصاد الجوية تصدر تحذيرات قبل وجود أي حالة من عدم الاستقرار الجوي، وهذا من شانه أن يخفف الأعباء والخسائر بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن حجم الامطار زادت خلال آخر 10 سنوات بصورة كبيرة بسبب التغيرات المناخية.

فصل الخريف يشهد سيول أكثر من الشتاء

وتابعت أن الأرصاد تصدر بيان احترازي في فصل الخريف لأنه متقلب وتتعرض فيه مناطق من جنوب البلاد وسيناء لبعض السيول، مشيرة إلى أن فصل الخريف يشهد سيول أكثر من الشتاء خاصة في المناطق الجنوبية، والأمطار في الشتاء قد تكون غزيرة ولكنها تكون على المناطق الشمالية أكثر من المناطق الجنوبية.

محافظة الإسكندرية شهدت تساقط أمطار غزيرة بشكل غير معتاد

ولفتت إلى ان محافظة الاسكندرية شهدت تساقط أمطار غزيرة بشكل غير معتاد خلال السنوات الماضية، حيث شهدت العام الماضي أمطار تماثل 10 أضعاف الأمطار التي تسقط في شهر، وهذا يسمى بنوبات الطقس الجامحة أو الموجات المتطرفة.