أكد عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، أن منتخب قطر ظهر خائفًا في مواجهة الإكوادور، وظهرت «الخضة» على اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

نجم مصر الأسبق يكشف أسباب خسارة قطر أمام الإكوادور في كأس العالم ٢٠٢٢

وقال عبدالستار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc الفضائية: «الاكوادور من الفرق التي تلعب مونديال بصفة مستمرة، ومن أفضل المنتخبات التي تلعب بتنظيم، ولديه لاعبين محترفين».

وأضاف: «مواجهة قطر وهولندا، ستكون أفضل لمنتخب العنابي، اللاعب العربي لديه المهارة ولا يجيد اللعب أمام فرق امريكا اللاتينية، نفس ما حدث في مباراة مصر وأوروجواي في مونديال 2014».

وواصل: «المانيا وانجلترا هما أكثر دولتين يصنعون أزمات في المونديال، وأكثر ما يقلقني الجمهور الإنجليزي، حال حدوث خسارة لمنتخبهم».

