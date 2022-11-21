أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 21-11-2022

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، حيث سجلت تراوح سعر الدواجن بين 40 إلى 41 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 45 إلى 47 جنيهًا، حسب شعبة الدواجن باتحاد الغرفة التجارية.

وسجل سعر الفراخ البيضاء 40 جنيهًا، سعر الساسو 51 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 2.5 إلى 4.75 جنيها وأمهات بيضاء 29 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن متذبذبة مابين الارتفاع والانخفاض نتيجة ارتباطها بالإفراجات عن الأعلاف المحتجزة فى الموانئ، موضحًا أن الدولة بذلت جهود كبيرة من أجل تحقيق تلك الافراجات.

ونوه "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن "، إلى أنه يتوقع مزيد من الانخفاضات المتتالية فى أسعار الدواجن والبيض، وذلك فى حال استمرار الإفراج عن الأعلاف، منوهًا إلى أن السوق مازال يحتاج لأكثر من ذلك فسوق الدواجن بمصر تستهلك نحو 900 ألف طن من الأعلاف شهريًا.

وناشد الدكتور ثروت الزيني بضرورة زيادة الإفراجات البنكية عن الأعلاف المحتجزة فى الموانئ لإنه كلما زادت الافراجات كلما انخفضت أسعار الأعلاف وبالتالي انخفاض أسعار الدواجن والبيض، فضلا عن الحفاظ علي صناعة الدواجن فى مصر.

أسعار البيض

سجل سعر طبق البيض الأبيض 68 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 70 جنيها.

البيض الأحمر سجل 70 جنيها لتصل إلى المستهلك بنحو 74 و76 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

كتكوت تسمين أبيض أهالي من ٤.٠ ج: ٥.٠ ج

كتكوت تسمين أبيض شركات من ٥.٥٠ ج: ٧.٥٠ ج

كتكوت ساسو، شيفر من ٤.٠ ج: ٥.٥٠ ج

كتكوت رزي ٤.٠ ج

كتكوت بلدي مشعر ٤.٠ ج



أسعار البط



فرخ بط مسكوفي الوفاء ١٧.٠ ج

فرخ بط ستار ٥٣ ١٤.٠ ج

فرخ بط مسكوفي ١٥.٠ ج

فرخ بط مولار ١٥.٥٠ ج

فرخ بط بيور ١٢.٠ ج

فرخ بط بكيني فرنساوي ٧.٥٠ ج