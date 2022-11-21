أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم الإثنين 21-11-2022

استقرت أسعار الذهب في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن شهد المعدن الأصفر ارتفاع كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 1474 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 1290 جنيها.

تداول سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 عند 1106 جنيهات.

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 إلى 860 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر استقرار، في بداية التعاملات بنحو 10320 جنيها، وزن 8 جرامات ذهب خام قبل احتساب المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.

أسعار الذهب في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 211.11 ريال

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 نحو 193.52 ريال.

استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند 184.72 ريال.

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 إلى 158.33 ريال.

تداول سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 بنحو 123.15 ريال.

سعر الذهب اليوم الإثنين في الكويت



جاء سعر الذهب اليوم الإثنين في الكويت كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 17.33 دينار

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 نحو 15.88 دينار.

ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند 15.16 دينار.

لامس سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 13 دينار.

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 إلي 10.11 دينار.

سعر الذهب اليوم الإثنين في الإمارات



جاء سعر الذهب اليوم الإثنين في الإمارات كالتالي:

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 206.61 درهم.

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 إلى 189.39 درهم.

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 180.78 درهم.

استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 عند 154.96 درهم.

تداول سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 بنحو 120.52 درهم.