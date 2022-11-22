هنأ الآن ŇÔŴ بث مباشر السعودية والارجنتين يلا شوت كاس العالم |Argentina vs. Saudi Arabia| مشاهدة مباراة الارجنتين والسعودية بث مباشر اليوم دون تقطيع في كأس العالم قطر 2022 اون لاين Plus Twitter



تابع لايف ناو بث مباشر لقاء ناري بين المنتخب الأخضر والارجنتين يلتقيان في الجولة الأولى في دور المجموعة للمجموعة الثالثة في كأس العالم مونديال قطر 2022، التي تستضيفها قطر، مباراة بين المنتخبين الأرجنتيني والسعودي يوم الثلاثاء، وتضم المجموعة الثالثة في المونديال المنتخب السعودي والأرجنتين والمكسيك وبولندا، حيث تقام مباراة الأرجنتين والسعودية في مونديال 2022 ظهرا في القاهرة يوم غد، وستبدأ المباراة الساعة الواحدة ظهرا.



بث مباشر السعودية والارجنتين كورة اونلاين

ومن خلال موقعنا سوف نقوم بتوفير لكم روابط البث المباشر الخاصة بمباراة السعودية والارجنتين مونديال قطر 2022، مشاهدة ماتش السعودية والارجنتين، مباراة السعودية والارجنتين اونلاين

مشاهدة السعودية والارجنتين يلا شوت



رابط ماتش السعودية والأرجنتين قناة الكأس بث مباشر

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأرجنتين أمام السعودية في كأس العالم 2022 أولى مباريات الأخر:-

المعلق العماني خليل البلوشي

المعلق الرياضي مشاري القرني

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام الأرجنتين

أما عن التشكيل المتوقع للأخير فمن المتوقع أن يلعب هيرفي رينارد بطريقته المعتادة، 4-3-3 وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، عبد الإله العامري، ياسر الشهراني

وسط الملعب: رياض شراحيلي، سلمان الفرج، محمد كنو

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري

تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع أمام السعودية

أما عن تشكيل الارجنتين فبلا شك سيكون ليونيل ميسي على رأس تشكيلة ليونيل سكالوني الأساسية لمواجهة المنتخب السعودي وجاءت قائمة الارجنتين كالتالي:-

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: أكونيا، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس أوتامندي، فويث

وسط الملعب: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين اليوم

