الشوط الثاني لايف GOAL مشاهده مباراه الارجنتين والسعودية live styale بث مباشر على الهواء مباشرة بجودة عالية جول LIVE









البث المباشر لمباراة الأرجنتين والسعودية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر انطلاقًا من الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة السعودية ضد الأرجنتين، ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 رفقة منتخبات المكسيك والأرجنتين وبولندا وينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي البث المباشر لمباراة السعودية والأرجنتين، وسبق وأن لعب منتخب الأرجنتين 4 مرات أمام السعودية، وفاز راقصي التانجو في مباراتين مع التعادل في مباراتين.

مباراة الأرجنتين والسعودية ستكون منقولة حصريًا على beIN SPORTS MAX 1

مشاهدة مباراة الأرجنتين والسعودية في بث مباشر عبر الانترنت

مشاهدة مباراة الأرجنتين والسعودية بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

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