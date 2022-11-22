الشوط الثاني لايف GOAL مشاهده مباراه الارجنتين والسعودية live styale بث مباشر على الهواء مباشرة بجودة عالية جول LIVE

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الارجنتين
مشاهدة مباراة الارجنتين والسعودية


 


 

البث المباشر لمباراة الأرجنتين والسعودية يوم الثلاثاء  22 نوفمبر انطلاقًا من الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة السعودية ضد الأرجنتين، ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 رفقة منتخبات المكسيك والأرجنتين وبولندا وينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي البث المباشر لمباراة السعودية والأرجنتين، وسبق وأن لعب منتخب الأرجنتين 4 مرات أمام السعودية، وفاز راقصي التانجو في مباراتين مع التعادل في مباراتين.

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