هدف السعودية تاريخي رابط Yalla Shoot Today مباشر مباراة الأرجنتين والسعودية بث مباشر في كأس العالم قطر 2022 WORLD Cup.. رابط شغال الشوط الثاني

رابط Yalla Shoot Today مباشر مباراة الأرجنتين والسعودية بث مباشر في كأس العالم قطر 2022 WORLD Cup.. رابط شغال الشوط الثاني

البث المباشر لمباراة الأرجنتين والسعودية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر انطلاقًا من الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تقام المباراة المرتقبة بين عملاق أسيا المنتخب السعودي أمام التانجو المنتخب الأرجنتيني مساء اليوم، الثلاثاء، تحت أنظار جميع عشاق كرة القدم في المباراة المتوقع الخروج منها بالإثارة الكروية.

مباراة الأرجنتين والسعودية ستكون منقولة حصريًا على beIN SPORTS MAX 1

وتنطلق صافرة لقاء الأرجنتين والسعودية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الأرجنتين والسعودية في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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وتمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الحقوق الكاملة لبث جميع مباريات كأس العالم، بشكل حصري في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجموعة قنوات الكأس.

وتُذاع المباراة على قناتي Alkass EXTRA TWO HD، beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 1 Max.