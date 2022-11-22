رابط Yalla Shoot Today مباشر مباراة تونس والدانمارك بث مباشر في كأس العالم قطر 2022 WORLD Cup.. رابط شغال ماتش تونس

بث مباشر مباراة تونس والدنمارك بث مباشر في كأس العالم 2022 يبحث عنه ملايين مشجعي كرة القدم حول العالم، حيث سيفتتح المنتخب التونسي مستضيف البطولة.

مشاهدة مباراة تونس والاكوادور؟ تعد مشاهدة البث المباشر لكرة القدم من أكثر الأنشطة إمتاعًا وتعتبر من بين الأنشطة الترفيهية لملايين.

مباراة تونس والأكوادور كأس العالم 2022، العالم كله يترقب المباراة الهامة والمنتظرة التي ستجمع بين المنتخب التونسي ونظيره منتخب الأكوادور.

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك مباشرة يوم 20 نوفمبر 2022، يستعد منتخب تونس لمواجهة منافسه الدنمارك في مباراة تجمع الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

موعد مباراة تونس والدنمارك بث مباشر افتتاح كأس العالم

مباراة تونس والدنمارك ستقام في تونس في الفترة من 20 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2022. وستكون المباراة الافتتاحية بين تونس والدنمارك على ملعب البيت وستطلق صافرة الحكم في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس.

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بين منتخب تونس ومنتخب الدنمارك ستذاع على 22 قناة، ومنها قناة بي إن سبورتس وقناة الكاس التونسية والرياضية المغربية.

يعلق عصام الشوالي ويوسف سيف على مباراة تونس والدنمارك عبر قناة بي إن سبورتس، وأحمد الطيب وسمير المعيرفي عبر قناة الكاس، ومحمد العدالي عبر الرياضية المغربية.​