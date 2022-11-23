عاجل.. رغم تحذيرات بوتين الاتحاد الاوروبي يدرس وضع حد سعري 70 دولار لبرميل النفط الروسي

قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن مجموعة السبع تدرس وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل.

ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة هذا الاقتراح بهدف التوصل لموقف مشترك في نهاية الأمر.

ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر كانون الأول تطبيق الحد الأقصى للسعر على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا، لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وسبق وان حذر الرئيس الروسي فلادمير بوتين من وضع سقف سعري لاسعار البترول الروسي، وأكد ان الدول التى سوف تقر هذا الأمر لن تقوم روسيا بييع البترول والغاز الطبيعي لها.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده لا تخطط لتصدير النفط الخام أو المنتجات البترولية إلى الدول التي تقر سقفًا لأسعار النفط.

وفي بيان رسمي، قال نوفاك: "إن روسيا ستقوم بإعادة توجيه إمداداتها النفطية إلى شركائها الذين يستخدمون السوق لتحديد الأسعار".

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