سعر الذهب اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 محليًا وعالميًا

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سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم، زاد البحث في الآونة الأخيرة عن أسعار الذهب وخاصة عيار 21 الذي سجل ارتفاعا قياسيا خلال الـ48 ساعة الماضية، مسجلًا 1365 جنيها، بزيادة 65 جنيها في رقم قياسي وتاريخي.

سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022 بواقع 30 جنيها، بعدما سجل المعدن الأصفر يوم أمس الأربعاء 1335 جنيها، بينما وصل اليوم لـ1365 وذلك لعيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر.

سعر الذهب اليوم الخميس

وتستعرض بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام سعر الذهب اليوم الخميس الموافق الـ24 من نوفمبر 2022 وفق آخر وأحدث التعاملات، في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 24 

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 في مصر، 1560 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24 نوفمبر2022 في مصر، 1365 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 في مصر، 1170 جنيهًا.

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سعر الذهب بمصر اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2022 في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 في مصر والأوقية

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 في مصر إلى 10920 جنيهًا، بينما سجل سعر أونصة الذهب 1750 دولارا أمريكيا.

سعر الذهب اليوم عالميا 

وارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 24-11-2022 عالميا في العقود الآجلة لتسجل الأوقية 1742.20 دولار أمريكى، بنسبة 0.11%، فيما ارتفعت في العقود الفورية للـذهب لتسجل الأوقية سعر 1742.51 دولار أمريكي، بنسبة 0.13%، بالتزامن مع إجازة بورصة الذهب العالمية.

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