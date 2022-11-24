يلا لايف Twitter مشاهدة غانا والبرتغال بث مباشر مباراة RONALDO كورة بلس هدف كريستيانو رونالدو HD

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة البرتغال
مشاهدة مباراة البرتغال وغانا

يلا لايف Twitter مشاهدة غانا والبرتغال بث مباشر مباراة RONALDO كورة بلس هدف كريستيانو رونالدو HD
ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022؟
ستتولى قنوات بي إن سبورتس القطرية نقل مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم، حيث إنها الناقل في الشرق الأوسط لمباريات المونديال.

مباراة البرتغال وغانا ستنقل أيضًا على قناة “الكأس إكستر 1” المشفرة، بعد حصولها على حقوق نقل المونديال.

لمشاهدة مباراة البرتغال وغانا دون تقطيع ( اضغط هنا )

البث المباشر لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022
يمكنك متابعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم على البث المباشر من خلال الإنترنت عبر تطبيق “تود” الخاص بقنوات بي إن سبورتس.

التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم
من المتوقع أن يبدأ مدرب منتخب البرتغال”، فرناندو سانتوس، مباراة غانا بطريقة 4-3-3.

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

 

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تشكيل منتخب غانا الرسمي أمام البرتغال في كأس العالم 2022

لمشاهدة مباراة البرتغال وغانا دون تقطيع ( اضغط هنا )

خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – بيبي – نونو مينديز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز – ويليام كارفاليو – روبن نيفيز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا – كريسيتانو رونالدو – رافائيل لياو.

على الجانب الآخر، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب منتخب غانا، أوتو أدو، على خطة 4-2-3-1 لمباراة البرتغال.

حراسة المرمى: لاورنس أتي زيجي.

خط الدفاع: طارق لامبتي – دانييل أمارتي – محمد ساليسو – جيديون منساه.

خط الوسط: توماس بارتي – ساليس عبدالصمد.

وسط هجوم: كمال الدين سوليمانا – إينياكي ويليامز – أندري أيو.

خط الهجوم: جوردان أيو.

موعد مباراة البرتغال وغانا

البث المباشر لمباراة البرتغال وغانا يوم الخميس 24 نوفمبر انطلاقًا من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة البرتغال وغانا ستكون منقولة حصريًا على MAX 1.

مشاهدة مباراة البرتغال وغانا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
 

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