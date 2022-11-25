رابط مشاهدة مباراة قطر والسنغال بث مباشر يلا شوت Quter

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

رابط مشاهدة مباراة قطر والسنغال بث مباشر بث مباشر يلا شوت،بث مباشر لمباراة منتخب قطر الوطني ضد السنغال مساء اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، على أرض ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الأولى. في إطار منافسات مونديال قطر 2022.

ويلعب منتخب قطر الوطني مباراة اليوم بكل قوته ليحتفظ بفرصة البقاء في البطولة التي تقام تحت سقفه لأول مرة، لكن ينتظرها اختبار صعب أمام السنغال التي تضم نخبة من نجوم.

رابط مشاهدة مباراة قطر والسنغال

وتكبد المنتخب القطري أول هزيمة له في المونديال في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بهدفين نظيفين، ويسعى إلى المصالحة بين جماهيره بعد الأداء الباهت للاعبين.

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التشكيل المتوقع لمنتخب قطر

من المتوقع أن يدخل فيليكس سانشيز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: عبدالكريم حسن- بسام الراوي- بوعلام خوخي- بيدرو ميجيل.

خط الوسط: كريم بوضياف- همام أحمد- عبدالعزيز حاتم- حسن الهيدوس.

خط الهجوم: أكرم عفيف- المعز علي.

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال

من المتوقع أن يدخل المدرب أليو سيسيه المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سيني ديانج

خط الدفاع: عبده دياللو- كاليدو كوليبالي- بابي أبو سيسيه- يوسف سابالي.

خط الوسط: نامباليس ميندي- بابي جاي- إدريسا جانا جاي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار- كريبين دياتا- فرامان ديديهيو.

مشاهدة مباراة قطر والسنغال في المقابل، تواجه السنغال العنابي اليوم بحثا عن فرصة أخيرة لمواصلة رحلتها في مونديال قطر 2022، والوصول إلى دور الـ16، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام هولندا، بهدفين مقابل لا شيء.
 

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