تردد القنوات المجانية لمشاهدة مباراة السعودية ضد بولندا اليوم في كأس العالم 2022

السعودية ضد بولندا، يترقب عشاق الساحرة المستديرة الظهور الثاني للمنتخب السعودي في كأس العالم 2022 الذي تستضيفه دولة قطر، بعدما فاز في مبارة تاريخية أمام منتخب الأرجنتين أحد المرشحين بقوة لحصد المونديال في أولى مفاجآت وجولات البطولة.

مباراة السعودية ضد بولندا

وتلعب مباراة السعودية ضد بولندا اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022، في إطار الجولة الثانية من مباريات كأس العالم قطر 2022، والتي تحظى باهتمام عربي كبير بعدم قدم المنتخب السعودي أداء قويا أمام الأرجنتين نال به استحسان وإعجاب العالم.

أهمية مباراة السعودية ضد بولندا

ويبحث عشاق الكرة العربية عن تفاصيل مواجهة السعودية ضد بولندا في ثاني جولات كأس العالم قطر 2022، وسط آمال عربية في أن يحقق المنتخب العربي السعودي فوزه الثاني وتأكيد أحقيته وجدارته في التأهل إلى الدور الـ16 من البطولة.

موعد مباراة السعودية ضد بولندا

وتنطلق مباراة السعودية ضد بولندا في تمام الساعة الـ3 عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة بتوقيت الإمارات، على أرضية استاد المدينة التعليمي، وستنقل مباراة السعودية ضد بولندا عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، وقنوات الكأس الرياضية المفتوحة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد بولندا في كأس العالم 2022

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد بولندا

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد بولندا على نايل سات

تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة: 11054- 12604

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد بولندا على عرب سات

تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد لمشاهدة مباراة السعودية ضد بولندا نايل سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترمير: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على سهيل سات

التردد:10770.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

ترتيب المجموعة قبل مباراة السعودية ضد بولندا

وتأتي مباراة السعودية ضد بولندا في ظروف جيدة، حيث يتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة في كأس العالم قطر 2022 برصيد 3 نقاط، بينما يحل منتخبا بولندا والمكسيك في المركز الثاني بنقطة لكل منتخب، وتتذيل الأرجنتين الترتيب دون نقاط.