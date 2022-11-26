روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة السعودية ضد بولندا بث مباشر في كأس العالم | كورة لايف مباراة السعودية وبولندا الان

يتابع المشجعون حول العالم استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يستعد المنتخب السعودي والمنتخب البولندي للمشاركة في الجولة الثانية من مونديال 2022.

وتقام هذه المباراة بين المنتخب السعودي والمنتخب البولندي في الجولة الثانية من مونديال 2022، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصرا بتوقيت الرياض.

وبعد فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في المباراة الأولى، تصدر ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، وجاء المنتخب البولندي في المركز الثاني بالمجموعة. في نفس مجموعة المنتخب المكسيكي، سجل الفريقان التعادل السلبي في الجولة الأولى.

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ويسعي منتخب السعودية لتحقيق الفوز على بولندا أو على الأقل إدراك نقطة التعادل لضمان الحصول على إحدي بطاقتي التأهل للدور الثاني لبطولة كأس العالم 2022، وللتأكيد على أن الفوز على المنتخب الأرجنتيني في الجولة الماضية لم يكن وليدًا للصدفة.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية

محمد العويس في حراسة المرمي

سعود عبدالحمدي، حسن تمبكتي، على البولايحي، محمد البريك.في خط الدفاع

عبدالله المالكي، فارس البريكان، نواف العبيد، محمد كنو، سالم الدوسري في خط الوسط

صالح الشهري في خط الهجوم.

التشكيل المتوقع لمنتخب بولندا

تشيزني في حراسة المرمي

بيرسينكي، كيوير، جليك، كاش في خط الدفاع

كريتشوفياك، زاليفيسكي، سيباستيان تشيمانسكي، بيوتر زيلينسكي، جاكوب كامينسكي في خط الوسط.

روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

بي أن سبورت المفتوحة مباراة السعودية ضد بولندا

ويمكنك ضبط تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة الناقلة لـ مباراة بولندا ضد السعودية بـ كأس العالم 2022، من خلال الترددات التالية:

القمر: نايل سات

- تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة: 11054- 12604

- معدل الاستقطاب: أفقي (H).

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

- 7 درجات غرب

قناة بي أن سبورت المفتوحة مباريات اليوم بث مباشر

موعد المباراة:

4:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

3:00 مساءًا بتوقيت مصر.

4:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

4:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

4:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

4:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

4:00 مساءًا بتوقيت العراق.

3:00 مساءًا بتوقيت السودان.

4:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

3:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

2:00 مساءًا بتوقيت تونس.