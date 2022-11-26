مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد المكسيك اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 في كأس العالم beIN SPORTS HD

مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد المكسيك، تتجه الأنظار نحو ملعب وملعب "لوسيل"، لاستضافة مواجهة كرة قدم ساخنة وعنيفة ينتظرها مشجعو كرة القدم، مباراة مهمة بين منتخب الأرجنتين والمنتخب المكسيكي مساء اليوم السبت 26 نوفمبر، في إطار المنافسات القوية من المرحلة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022. كوب."

مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد المكسيك

ستنقل أحداث مونديال 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وتوفر لك يلا شوت خدمة مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم السبت 11-26-2022 ضمن الجولة الثانية.

مباراة الأرجنتين ضد المكسيك بث مباشر، سيكون لاعبي الأرجنتين متحمسين للغاية للفوز هنا لأن المكسيك لم تفعل الكثير في مباراتها الافتتاحية ضد بولندا. فازت الأرجنتين بسبع مرات وتعادلت في واحدة من مبارياتها الثماني السابقة مع المكسيك. ستتعرض الأرجنتين لضغط كبير مساء السبت عندما تواجه المكسيك في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في مونديال قطر، فقد خسرت بشكل صادم المباراة الافتتاحية للبطولة 2-1 أمام السعودية، وكانت الأرجنتين متقدمة بعد ركلة جزاء مبكرة. ركلة من ليونيل ميسي، واصل الأرجنتينيون تسجيل ثلاثة أهداف أخرى قبل نهاية الشوط الأول، لكن لم يُسمح لأي منهم بسبب فخاخ التسلل الرائعة الخاصة بهم من المدافعين السعوديين، لم يعد أمام الأرجنتين أي مجال للخطأ بعد خسارة مباراتها الافتتاحية.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة ضد المكسيك

بالنسبة إلى تشكيلة منتخب الأرجنتين المتوقعة ضد منتخب المكسيك اليوم السبت في المباراة التى ستقام على ارض ستاد لوسيل فمن المتوقع ان يلعب منتخب الأرجنتين مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز، وفي خط الدفاع: ناهويل مولينا، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاغليافيكو، وفي خط الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، اما في خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، لوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.



