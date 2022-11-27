مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر أون لاين 27/11/2022

مشاهدة مباراة اليابان وكوستاريكا بث مباشر 27/11/2022، تنطلق مباراة اليابان اليوم، على الهواء مباشرة في الساعة ال12 ظهرا بتوقيت القاهرة بعد فوز تاريخي على ألمانيا في المباراة الافتتاحية لمرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™، واستأنف المنتخب الياباني الساموراي تدريباته في الدوحة. يوم الخميس 27 نوفمبر 2022.

المنتخب الياباني الذي حقق معجزة كبيرة وسط تشجيع عربي كبير له، والسبب معروف، في أول لقاء أمام المنتخب الألماني، يحاول عبور المنتخب الكوستاريكي من أجل حسم مقعد التأهل في. هذه المجموعة وتترك المنافسة إلى الأشد بين المنتخبين الإسباني والألماني في اللقاءات القادمة، فهل تنجح في التفوق على حساب الخصم الذي يعتبر مدمرًا أخلاقيًا بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدها أمام إسبانيا في الأول. اجتماع.

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شارك دوان الذي سجل هدف التعادل ضد ألمانيا، تصميمه على المباريات القادمة، “أمس احتفلنا بأقصى ما نستطيع. اليوم نحن نركز على مباراتنا القادمة دون النظر إلى الوراء. أعتقد أن الانتصار على ألمانيا كان لحظة مهمة لكرة القدم اليابانية، لكننا لم نحقق أي شيء بعد. هدفنا الأدنى هو بلوغ ربع النهائي. ”

وأضاف موريتا هيديماسا (نادي سبورتينغ لشبونة)، الذي لم يظهر أي علامة على آثار إصابته أثناء التدريبات، “لقد تقدم اللاعبون ونحن ندرك أن المباراة التالية أصبحت أكثر أهمية. سيظهر فارق الأهداف أيضًا، لذلك نحن بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا نتوانى في أي وقت”.