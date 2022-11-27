بث مباشر اسبانيا والمانيا يلا شوت yalla kora || مشاهدة مباراة اسبانيا والمانيا بث مباشر اليوم الأسطورة

بث مباشر اسبانيا والمانيا يلا شوت من خلال موقعنا "الفجر"، مشاهدة مباراة اسبانيا ضد ألمانيا Spain vs Germany في كأس العالم 2022، حيث يلتقي منتخب اسبانيا مع منتخب ألمانيا علي ملعب البيت بقطر في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من كأس العالم 2022 اليوم الاحد.

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عانت ألمانيا من أزمة في السنوات العديدة الماضية. أتاح الدفاع الألماني الكثير من الفرص أمام اليابان، بينما تلعب إسبانيا بشكل رائع تحت قيادة لويس إنريكي، وكان لويس إنريكي بول قويًا جدًا بالنسبة لكوستاريكا. لم يذكر الكثير من الخبراء إسبانيا كمنافسين على اللقب قبل كأس العالم. العالم موجود في قطر وقد غير الكثيرون رأيهم بالفعل بعد أداء إسبانيا في الفوز 7-0 على كوستاريكا قبل أربعة أيام. إسبانيا مليئة بالمواهب في كل مكان، في خط الوسط وعلى الأجنحة، مع العديد من اللاعبين الذين يمكنهم تقديم عروض رائعة. يعرف لويس إنريكي في أي وقت كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذا الفريق. وقاد إسبانيا إلى الدور نصف النهائي في بطولة أوروبا 2020 حيث خرجت من إيطاليا بطلة البطولة مؤخرًا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في التنظيم والوقت الإضافي. أظهرت إسبانيا جودتها بالفوز. 1-0 على السويد في تصفيات كأس العالم على أرضها أيضًا، ويمكنهم بالتأكيد التقدم في البطولة في قطر وهم المرشحون للفوز بهذه المباراة.

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ألمانيا في حالة سيئة، خسروا مباراتهم في الجولة الافتتاحية أمام اليابان، ومن المرجح أن تؤدي هزيمة محتملة أمام إسبانيا يوم الأحد إلى خروجهم من البطولة لم يبد فريق هانسي فليك رائعًا يوم الأربعاء، فقد حظي بفرصة إبعاد المباراة عن اليابان. لكن سيرج جنابري وكاي هافرتز وتوماس مولر فشلوا في التسليم. اهتزت شباك ألمانيا مرتين في تتابع سريع، وكل الأنظار تتجه نحو ليروي ساني وتعافيه المحتمل من الإصابة. ومع ذلك، حتى لو تمكن جناح بايرن ميونيخ من الظهور هنا، فإننا نشك في قوة خط دفاع ألمانيا هذا الموسم. المباراة ضد إسبانيا، حيث ستكون ألمانيا ضعيفة في الدفاع، ويمكن للإسبان بسهولة استغلال مشاكلهم يوم الأحد.

تشكيلة اسبانيا المتوقعة ضد ألمانيا

بالنسبة إلى تشكيلة منتخب اسبانيا المتوقعة ضد منتخب ألمانيا اليوم الاحد في المباراة التى ستقام على ارض ملعب البيت فمن المتوقع ان يلعب منتخب اسبانيا مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أوناي سيمون، وفي خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، رودري، ايمريك لابورت، جوردي ألبا، وفي خط الوسط: جافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، اما في خط الهجوم: فيران توريس، ماركو أسينسيو، داني أولمو.