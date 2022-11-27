بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا كورة اون لاين||يلا شوت لايف مباراة المانيا ضد اسبانيا

يبحث العديد من متابعي كرة القدم حول العالم عن بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا، والتي ستقام مساء اليوم على أرض قطر في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، ومشجعي كرة القدم. الساحرة المستديرة تنتظر نتيجة هذه المباراة خاصة بعد الأجواء الحماسية التي سادت الجولة. قدمت أولى مباريات مونديال 2022، عشاق ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من السيناريوهات لكلا الفريقين حول نتيجة المباراة.

شاهد مباراة أسبانيا وألمانيا في كأس العالم

ونتيجة لأدائهم في الجولة الأولى من مونديال قطر 2022، ستتنافس إسبانيا وألمانيا في مواجهة مهمة خلال هذه النسخة من البطولة، ويدخل الفريقان المنافسة بأهداف مميزة. في واحدة من أكثر نتائج البطولة إثارة للصدمة، خرجت ألمانيا من الدور الأول على يد اليابان، برصيد هدفين مقابل هدف واحد. هدف واحد، ويريد الألمان إبقاء آفاقهم في التأهل للدور الثاني من كأس العالم حية، وهي الجولة التي تلي بطل الدور السابق.

كانت بداية مشوار ألمانيا في نهائيات كأس العالم في قطر صعبة بعد هزيمتها 2-1 أمام اليابان، الأمر الذي عقد الأمور فيما يتعلق بمكانها في المجموعة الخامسة من الجولة الافتتاحية. تحرص إسبانيا بقيادة المدرب لويس إنريكي على الفوز على ألمانيا من أجل التأهل لدور الـ16. مونديال قطر 2022، وعلى الرغم من صعوبة المعركة ضد ماتادور الإسباني، تحاول الآلات الألمانية تعويض النكسة غير المتوقعة. ضد اليابان من أجل الحفاظ على آمالهم في الوصول إلى نهائي كأس العالم.