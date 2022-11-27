يتصدر "مشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا بث مباشر" في مونديال قطر 2022 محركات البحث العالمية، حيث يبحث مشجعو كرة القدم يوميًا عن مواعيد مباريات مونديال 2022 لمتابعتها بشكل مباشر، واليوم ينتظر عشاق كرة القدم الانطلاق صافرة مباراة أسبانيا وألمانيا.

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البث المباشر لمباراة اسبانيا ضد المانيا اضافة إلى تردد القنوات المجانية التي تبث مباراة اسبانيا ضد المانيا ومباريات مونديال قطر 2022 وجدول مباريات مونديال قطر 2022 بالدور الثاني لكأس العالم.

مشاهدة مباراة اسبانيا والمانيا بث مباشر

تنطلق مباراة إسبانيا ضد ألمانيا، اليوم الأحد، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب البيت.

مشاهدة مباراة اسبانيا والمانيا بث مباشر على bein sport

الان كورة لايف.. بث مباشر المانيا واسبانيا يلا شوت || كورة اون لاين مشاهدة مباراة المانيا واسبانيا بث مباشر اليوم

ويلعب المنتخب الإسباني مباراة اليوم أمام ألمانيا بكل قوة لمواصلة مشواره في مونديال قطر 2022 بمشاركة 32 منتخبا.

ويلعب المنتخب الإسباني مباراة اليوم بقيادة مدربه لويس إنريكي، بهدف إبعاد ألمانيا عن مسارها وتسجيل النقاط الثلاث من أجل زيادة فرصتها في التأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022، ويضم المنتخب الإسباني عددًا كبيرًا من النجوم وعلى رأسهم بيدري جونزاليس وخافي وفيران توريس وماركو أسينسيو.

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حكم مباراة إسبانيا ضد المانيا

‏أسندت لجنة الفيفا في بطولة كأس العالم قطر 2022 إدارة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا ضمن منافسات الجولة الثانية إلى الحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي، وهيسيل ستيجسترا، ويان دي فرايز، واستيفان كوفاكس، وحكم تقنية الفيديو«VAR» بول فان بويكيل.

معلق مباراة إسبانيا ضد ألمانيا في كأس العالم 2022 على قنوات بين سبورت

سيكون المعلق الرياضي «عصام الشوالي» هو معلق مباراة إسبانيا ضد ألمانيا على قناة بين سبورت القطرية.

وسيكون المعلقان «سمير المعيرفي وأحمد الطيب» معلقان على مباراة إسبانيا وألمانيا على قنوات الكأس القطرية.

التشكيلة المتوقعة لـ منتخب إسبانيا ضد ألمانيا

حارس المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جوردي ألبا، ولابورتي، ورودريغو كاسكانتي، وأزبيليكويتا.

خط الوسط: بيدري، وجافي، وكوكي.

خط الهجوم: فيران توريس، وألفارو موراتا، وماركو أسينسيو.

الان كورة لايف.. بث مباشر المانيا واسبانيا يلا شوت || كورة اون لاين مشاهدة مباراة المانيا واسبانيا بث مباشر اليوم

التشكيلة المتوقعة لـ منتخب ألمانيا ضد إسبانيا

حارس المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: دافيد راوم، وأنطونيو روديجر، ونيكو.

خط الوسط: جونجودان، وجوشوا كيميتش، وجمال موسيالا، وهافيرتز.

خط الهجوم: توماس مولر، وسيرج جنابري.