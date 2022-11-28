بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة غانا ضد كوريا بث مباشر كورة gool اونلاين كوريا ضد غانا اليوم

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره منتخب غانا اليوم الإثنين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم على ستاد المدينة التعليمية حيث تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة كوريا الجنوبية وغانا
ويلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره منتخب غانا اليوم الإثنين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم على ستاد المدينة التعليمية.

وتبدء أحداث المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وغانا بث مباشر 28-11-2022 كأس العالم 2022

بطاقة مبارة كوريا الجنوبية وغانا اليوم
كوريا الجنوبية Vs غانا.
البطولة: كأس العالم 2022 (دور المجموعات – الجولة الثانية).
القنوات الناقلة: beIN Sport Max1،Max2.
الملعب: 1036.
المعلق: لم يحدد بعد.

موعد مبارة كوريا الجنوبية وغانا اليوم
28 نوفمبر 2022

4:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
3:00 مساءًا بتوقيت مصر.
4:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
4:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
4:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
4:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
4:00 مساءًا بتوقيت العراق.
3:00 مساءًا بتوقيت السودان.
4:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
3:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
2:00 مساءًا بتوقيت تونس.
2:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
1:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
4:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
5:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
4:00 مساءًا بتوقيت الكويت.
4:00 مساءًا بتوقيت قطر.
1:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
4:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
1:00 مساءًا بتوقيت غرينتش


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