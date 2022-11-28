كورة لايف مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواييلا كورة yalla shoot بث مباشر البرتغال وأوروجواي

مشاهدة مباراة البرتغال والاوروغواي، يتجه انتباه مشجعي كرة القدم نحو ملاعب استاد لوسيل لمشاهدة مباراة قوية بين البرتغال وأوروجواي، مساء اليوم الاثنين 28 نوفمبر، لمنافسات الأسبوع الثاني من المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بمونديال قطر. 2022.

كورة لايف مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي

البرتغال هي الفريق الوحيد في المجموعة الذي نجح في تحقيق الفوز وخرج بالثلاثية بعد فوزه على منافسه غانا في مباراة الدور الأول التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين. يحلم منتخب أوروجواي، الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بنقطة واحدة، بالتساوي مع وصيف كوريا الجنوبية، والبرتغال، تحت قيادة سانتوس، بالتتويج الثالث. الأول، كان رونالدو يحلم بضرب شباك منتخب أوروجواي والانتقام من الإقصاء المبكر من دور الـ16 في نسخة 2018 عندما نجح سواريز ورفاقه في التأهل على حساب البرتغال بعد إحراز هدفين مقابل هدف واحد. العالم وصعّب الأمور على خصمه أوروغواي.

موعد مباراة البرتغال واوروجواي

بينما تقام مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره منتخب اوروجواي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، اليوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

بينما تنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

وفي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.

بينما تنطلق في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يدخل المدرب فرناندو سانتوش المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: رافاييل جيريرو – دانيلو بيريرا – روبن دياش – جواو كانسيلو

خط الوسط: أوتافيو – برناندو سيلفا – روبن نيفيش

خط الهجوم: جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو – رافاييل لياو

التشكيل المتوقع لأوروجواي

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو ألونسو المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا – خوسيه ماريا خيمينيز – دييجو جودين – مارتن كاسيريس

خط الوسط: ماتياس فيتسينو – رودريجو بينتانكور – فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: داروين نونيز – لويس سواريز – فاكوندو بيليستري