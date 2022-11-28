مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي بث مباشر كورة لايف koora live اليوم 28-11-2022 في كأس العالم

ستلعب البرتغال مباراة قوية أمام أوروجواي، مساء الإثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

يلتقي المنتخب البرتغالي مع منتخب أوروجواي على ملعب لوسيل، اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للقاهرة والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وفازت البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو 3-2 على حساب غانا في الجولة الأولى فيما تعادلت أوروغواي 0-0 مع كوريا الجنوبية، أميرة العبد.

تتصدر البرتغال المجموعة برصيد 3 نقاط، تليها كوريا الجنوبية وأوروغواي بنقطة لكل منهما، وغانا في القاع دون أي نقاط.

تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة أوروجواي

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جيريرو، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: برونو فرنانديز، روبن نيفيز، أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو، جواو فيلكس.

تشكيل أوروجواي المتوقع لمواجهة البرتغال

حراسة المرمى: سيرجيو روشيت.

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا، خوسيه ماريا خيمينيز، دييجو جودين، مارتن كاسيراس.

خط الوسط: ماتياس فيسينو، فيدريكو فالفيردي، رودريجو بنتانكور.

خط الهجوم: داروين نونيز، لويس سواريز، فاكوندو باليستيري.