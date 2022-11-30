كأس العالم قطر 2022.. مواجهة أقصر منتخبين السعودية والمكسيك

يلتقي منتخبي السعودية والمكسيك ضمن كأس العالم قطر 2022 اليوم على استاد لوسيل، حيث تقام المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت كل من مصر والسودان والأردن، وبتوقيت تونس والجزائر والمغرب فسيكون اللقاء في تمام الساعة الـ8 مساء، أما بتوقيت السعودية وقطر 10 مساء، و11 مساء بتوقيت الإمارات.

مواجهة أقصر منتخبين السعودية والمكسيك

وتعتبر تلك المباراة هي مواجهة بين أقصر منتخبين، اليوم الأربعاء، وهذا يأتي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، فيما يتصدر المنتخب البولندي تلك المجموعة وذلك بـ4 نقاط، وبذلك تتجاوز الأرجنتين والسعودية بنقطة، فيما يأتي منتخب المكسيك في ذيل الترتيب برصيد خال من النقاط، وسوف يسعى الأخضر إلى الفوز من أجل الـ3 نقاط، وذلك لكي يضمن أنه يتأهل إلى دور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه عقب مونديال 1994، لأن هذا الفوز سوف يعطيه بطاقة العبور وذلك بغض النظر إلى نتيجة اللقاء الآخر بين الأرجنتين وبولندا.

وبعيدا عن الفنيات، فمباراة السعودية والمكسيك، تعتبر مواجهة بين أقصر المنتخبات في كأس العالم قطر 2022، وهذا لأن المكسيك تحتل المرتبة الأولى في كأس العالم من ناحية قصر الطول الذي وصل إلى 178.8 سم فقط، فيما يأتي المنتخب السعودي بعد المكسيك بمتوسط طول 179.03 سم.

نظرة على طول القامات

وعلى الرغم من ذلك، فإن المغرب تضم أقصر لاعب في كأس العالم قطر 2022 وهو إلياس شاعير، بطول 164 سم، ويأتي بعده لاعب خط الوسط الياباني يوري سوما لأن طوله يبلغ 166 سم، ثم يأتي بعد ذلك 4 لاعبين يتشاركون في المرتبة الثالثة بطول 167 سم، وهم أليخاندور غوميز "منتاخب الأرجنتين" وثنائي المكسيك أورييل أنتونا وأندريس غواردادو، بعد ذلك الأوروغواياني نيكولاس دي لاكروز.

والخماسي نواف العابد وياسر الشهراني وهتان باهبري ومحمد البريك إضافة إلى عبدالإله المالكي، اللاعبون في قائمة المنتخب السعودي هم أقصر لاعبي "الأخضر" بـطول يبلغ 170 سم، وهذا في الوقت الذي يعتبر فيه لاعب خط الوسط محمد كنو صاحب أطول قامة "192 سم"، ولكن سوف يتفوق عليه في مباراة اليوم قلب دفاع المكسيك سيزار مونتيس صاحب الـ 195 سم من ناحية الطول.

يأتي ذلك في يملك المنتخب السعودي هدفين كانا في الأرجنتين، بينما لم يستطع المكسيك هز الشباك وذلك في مباراتيه السابقتين، فيما يتشارك المنتخبين السعودي والمكسيكي عدم الاستفادة من الكرات الرأسية، وذلك لأن السعودية لم تسجل عبر كرة رأسية، علما بأنه يحصل على متوسط 3.5 ركلة ركنية في كل لقاء، ومثل ذلك المكسيك التي يبلغ عدد ركلاتها الركنية 4 في المباراتين الماضيتين، ولكن رغم كل ذلك، فإن المنتخبين يتقاربان في عدم اعتمادهما على الكرات الطويلة، حيث إن متوسط الكرات الطويلة بالنسبة لمنتخب المكسيك 17.5 مقابل 16.5 للسعودية.