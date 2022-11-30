تونس والسعودية بمواجهتين صعبتين للتأهل بمونديال قطر 2022

تخوض السعودية وتونس، اليوم الأربعاء، مواجهتين صعبتين لحسم التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

وتلتقي تونس مع بطل العالم، المنتخب الفرنسي، في السابعة مساء على ملعب المدينة التعليمية، بينما تلتقي السعودية مع المكسيك في التاسعة مساء على ملعب لوسيل.

ويواجه منتخب السعودية، اليوم الأربعاء، منتخب المكسيك، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة بتوقيت المغرب، بالجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم المقامة حاليا بقطر.

ويطمح المنتخب الأخضر السعودى إلى تحقيق الفوز فى المباراة الختامية من أجل ضمان الوصول إلى الدور التالى من البطولة.

وتعول الجماهير السعودية والعربية بشكل عام على المدرب الفرنسى هيرفى رينارد فى قيادته للفريق العربي لتحقيق ثانى فوز له فى المجموعة بعد المستوى المميز والتاريخى الذى ظهر عليه فى مواجهة الافتتاح والفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

وكان المنتخب السعودي، قد انهزم أمام نظيره بولندا بهدفين دون رد، في مباراة مثيرة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، على ملعب "المدينة التعليمية" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، والتي تضم كذلك الأرجنتين والمكسيك.

واستغل منتخب بولندا الفرص المحدودة التي أتيحت له بفاعلية كاملة، والأخطاء الدفاعية للأخضر السعودي، وخصوصًا من اللاعب عبد الإله المالكي الذي تسبب في الهدف الثاني الذي قتل المباراة.

ويشهد مونديال قطر جولة جديدة من مباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر، لعل أبرز أطرافها من المنتخبات العربية تونس والسعودية.