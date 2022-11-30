يلا شوت دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد بولندا بث مباشر في كأس العالم 2022 | كورة لايف رابط مباراة الأرجنتين وبولندا الأن

سنتابع في الساعات القليلة القادمة بتغطية مباشرة لمباراة بولندا والأرجنتين يوم الأربعاء.

ويعمل المنتخب الأرجنتيني، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة المجموعة الثالثة، جاهدًا لتخطي العقبة البولندية والتأهل للسعر النهائي لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™، بينما ستكون بولندا جيدة بما يكفي لكسب السعر النهائي بعد ذلك. وصلت إلى النقطة الخامسة.

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«مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد بولندا بث مباشر» في كأس العالم قطر 2022 تتصدر محركات البحث العالمية، إذ يبحث عشاق كرة القدم يوميًا عن مواعيد مباريات كأس العالم 2022 لمتابعتها بشكل مباشر، وينتظر عشاق كرة القدم اليوم انطلاق صافرة البدء لـ مباراة الأرجنتين وبولندا.

وتستعرض «بوابة الفجر» خلال السطور التالية بثا مباشرا لـ مباراة الأرجنتين وبولندا بالإضافة إلى تردد القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة الأرجنتين وبولندا، وجدول مباريات كأس العالم في ثاني أيام الجولة الثالثة.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.