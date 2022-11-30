بث مباشر يلا كورة.. مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

ينتظر عدد كبير من جماهير كرة القدم، وخاصة الجماهير العربية، موعد مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر يلا كورة في مونديال 2022، والتي تعد من أهم المباريات التاريخية للمنتخب السعودي، باعتبار أنها بوابة إلى الجولة الثانية من مونديال قطر 2022، على الرغم من أن الخضر يلعبون بأكثر من فرصة، إلا أن الفرصة الوحيدة المؤكدة هي الفوز على المكسيك في الفاصلة.

مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر يلا كورة

وأكد رينارد في تصريحات متلفزة أن الأخضر سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة من مونديال 2022، على أمل التأهل للدور المقبل من البطولة.

تشارك السعودية في مونديال 2022 للمرة السادسة في تاريخها بعد بطولات 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.

وستقام مباراة المنتخب السعودي ونظيره المكسيك في مونديال 2022 يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 حيث يتوقع أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية وقطر. التاسعة بتوقيت مصر.

يتصدر المنتخب البولندي جدول المجموعة الثالثة في مونديال 2022 برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، لكن المنتخب الأرجنتيني يتفوق عليه بفارق الأهداف، بينما المنتخب الأرجنتيني لديه. حقق أول 3 نقاط في مونديال 2022، ليحتل ذلك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما توقف رصيد المكسيك عند نقطة يتيمة في المركز الأخير.