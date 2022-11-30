الأن يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا اليوم في كأس العالم 2022 بث مباشر | بث مباشر.. مباراة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم 2022

تقدم بوابة الفجر تغطية حية لمباراة الأرجنتين ضد بولندا الليلة على ملعب 974 مساء الأربعاء كجزء من الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة C من مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة، ويُذاع على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 والكس إكسترا 1.

وتتصدر بولندا ترتيب المجموعة بأربع نقاط، وتتقدم الأرجنتين بنقطة واحدة على السعودية صاحبة المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما تحتل المكسيك المركز الأخير بنقطة واحدة.

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وبغض النظر عن نتيجة لقاء آخر بين السعودية والمكسيك، فإن المنتخب الأرجنتيني حريص على الفوز للوصول إلى السعر النهائي.

وينطبق الشيء نفسه على المنتخب البولندي، فإذا فاز على الأرجنتين، فسيواصل الحفاظ على مركزه الرائد في الترتيب والتقدم إلى المراكز الـ16 الأولى في كأس العالم للمرة الخامسة في التاريخ.

تنطلق مباراة الأرجنتين ضد بولندا، الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد 974.

‏أسندت لجنة الفيفا في بطولة كأس العالم قطر 2022 إدارة مباراة الأرجنتين ضد بولندا ضمن منافسات الجولة الثالثة إلى الحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي.

سيكون المعلق الرياضي «رؤوف بن خليف» هو معلق مباراة الأرجنتين ضد بولندا على قناة بين سبورت القطرية.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.