الأن يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا اليوم في كأس العالم 2022 بث مباشر | بث مباشر.. مباراة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم 2022

الفجر الرياضي
مباراة الأرجنتين
مباراة الأرجنتين وبولندا

تقدم بوابة الفجر تغطية حية لمباراة الأرجنتين ضد بولندا الليلة على ملعب 974 مساء الأربعاء كجزء من الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة C من مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة، ويُذاع على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 والكس إكسترا 1.

وتتصدر بولندا ترتيب المجموعة بأربع نقاط، وتتقدم الأرجنتين بنقطة واحدة على السعودية صاحبة المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما تحتل المكسيك المركز الأخير بنقطة واحدة.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الأرجنتين وبولندا” اضغط هنا

وبغض النظر عن نتيجة لقاء آخر بين السعودية والمكسيك، فإن المنتخب الأرجنتيني حريص على الفوز للوصول إلى السعر النهائي.

وينطبق الشيء نفسه على المنتخب البولندي، فإذا فاز على الأرجنتين، فسيواصل الحفاظ على مركزه الرائد في الترتيب والتقدم إلى المراكز الـ16 الأولى في كأس العالم للمرة الخامسة في التاريخ.

تنطلق مباراة الأرجنتين ضد بولندا، الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد 974.

‏أسندت لجنة الفيفا في بطولة كأس العالم قطر 2022 إدارة مباراة الأرجنتين ضد بولندا ضمن منافسات الجولة الثالثة إلى الحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي.

سيكون المعلق الرياضي «رؤوف بن خليف» هو معلق مباراة الأرجنتين ضد بولندا على قناة بين سبورت القطرية.

موعد المباراة:
10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
9:00 مساءًا بتوقيت مصر.
10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
10:00 مساءًا بتوقيت العراق.
9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
8:00 مساءًا بتوقيت تونس.
8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة الأرجنتين وبولندا مباراة الأرجنتين وبولندا مباراة الأرجنتين وبولندا اليوم مباراة الأرجنتين وبولندا بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا بث مباشر مباراة الأرجنتين بث مباشر الأرجنتين وبولندا الان الأرجنتين ضد بولندا بث مباشر مباريات اليوم

الأكثر قراءة

الان.. بث مباشر تونس وفرنسا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة فرنسا وتونس بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم بتعليق عصام الشوالي

بين سبورت المفتوحة بث مباشر تونس وفرنسا يلا شوت live|| مشاهدة مباراة تونس وفرنسا بث الاسطورة دون تقطيع

Live بث مباشر تونس وفرنسا يلا شوت لايف || مشاهدة مباراة فرنسا ضد تونس بث مباشر اليوم في كأس العالم رابط بي ان سبورت bein sport

بث مباشر تونس وفرنسا يلا شوت|| مشاهدة مباراة فرنسا ضد تونس kora live لايف تويتر في كأس العالم 2022 Tunisia vs France|| بث مباشر مباراة تونس تعليق عصام الشوالي هدف أول NOW

عاجل| ننشر قائمة أسعار سلع بطاقات التموين بدءًا من 1 ديمسبر

جارية الآن.. بث مباشر تونس وفرنسا في كأس العالم 2022 اليوم الأربعاء || مشاهدة مباراة تونس وفرنسا بث Twitter

Yalla Shoot بث مباشر تونس ضد فرنسا في كأس العالم 2022 … مشاهدة مباراة فرنسا وتونس بث مباشر يلا شوت TODAY

عاجل.. إلغاء هدف تونس الأول في شباك فرنسا بكأس العالم "فيديو"