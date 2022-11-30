يلا شوت مشاهدة مباراة بولندا والأرجنتين في بث مباشر وحصري | كورة لايف مباراة بولندا والأرجنتين live poland vs argentina

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في الدور الثالث من مونديال 2022 يستضيف ملعب 974 مباراة الأرجنتين وبولندا اليوم، ويستعد المنتخب الأرجنتيني للمباراة بدرجة عالية من التركيز، ويسعى المنتخب الأرجنتيني جاهدًا للعب مباراة قوية وتحقيق الفوز. من أجل الاستمرار على الطريق الصحيح في مونديال 2022.

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البث المباشر لمباراة بولندا والأرجنتين سيكون الأربعاء الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في إستاد 974 على قناة beIN SPORTS MAX 2.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الأرجنتين وبولندا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.