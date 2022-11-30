الان.. يلا شوت مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم | كورة لايف مباراة الأرجنتين وبولندا بث مباشر اليوم فى كأس العالم

سنرسل لكم تغطية حية لمنتخب الأرجنتين ضد بولندا عبر موقعنا الإلكتروني koora live، الليلة الأربعاء 30 أغسطس 2022 على ملعب 947 برأس أبو عبود في مباراة كأس العالم 2022 ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة. دور المجموعات المجموعة ج. عقدت في قطر.

يواجه المنتخب الأرجنتيني مهمة صعبة على أكتافه لا تقل أهمية عن مباراة الدور الثاني يوم السبت الماضي ضد المكسيك على ملعب لوسيل، والتي انتهت بهدفين ولم يتلق راقصو التانغو أي رد. 90 ألف متفرج أنهوا المباراة بهدفين ساعدوا أبطال كوبا أمريكا. وسجل الأسطورة ليونيل ميسي الهدف الأول، بينما جاء الهدف الثاني بتسديدة رائعة من إنزو فرنانديز لاعب بنفيكا قبل ثلاث دقائق من النهاية.

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وحال انتهاء المباراة بالتعادل، سيضمن المنتخب البولندي، تأهله للدور المقبل، حيث سيرتفع رصيده حينها إلى 5 نقاط، في حين سيصبح في جعبة الأرجنتين 4 نقاط، ليصبح مستقبلهم في الصعود مرهونًا بنتيجة اللقاء الآخر بين السعودية والمكسيك.

وبعد الخسارة 1-2 أمام السعودية، سرعان ما استعاد منتخب الأرجنتين، توازنه من جديد، عقب فوزه 2-0 على المكسيك.

من جانبه، يطمح ليفاندوفسكي لإعادة البريق مجددًا للمنتخب البولندي، الذي فقده منذ فترة طويلة، ويرى أن الفرصة ستكون مواتية لتحقيق ذلك، بعدما حافظ الفريق على سجله من الهزائم خلال أول جولتين بالمجموعة.

وكان منتخب بولندا قريبًا من الفوز على المكسيك في الجولة الافتتاحية بالمجموعة، لولا إضاعة ليفاندوفسكي ركلة جزاء في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الجولة الثانية، خطف المنتخب البولندي النقاط الثلاث من نظيره السعودي، بعدما تغلب عليه 2-0، حيث أحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبلاده في اللقاء.

وبدا على ليفاندوفسكي، التأثر الشديد بباكورة أهدافه في المونديال، حيث بدا أن الدموع تسقط من عينيه خلال احتفاله بالهدف.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.