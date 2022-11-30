بجودة عالية يلا شوت.. الأسطورة مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا بث مباشر في كأس العالم 2022 | poland vs argentina كورة لايف مباراة الأرجنتين ضد بولندا

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الفجر الرياضي
مباراة الأرجنتين
مباراة الأرجنتين وبولندا بث مباشر في كأس العالم

«مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد بولندا بث مباشر» في كأس العالم قطر 2022 تتصدر محركات البحث العالمية، إذ يبحث عشاق كرة القدم يوميًا عن مواعيد مباريات كأس العالم 2022 لمتابعتها بشكل مباشر، وينتظر عشاق كرة القدم اليوم انطلاق صافرة البدء لـ مباراة الأرجنتين وبولندا.

القنوات الناقلة والمعلق لمباراة الارجنتين وبولندا في الجولة الثالثة من كاس العالم 2022

تذاع مباراة الارجنتين وبولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم، عبر قناة الكأس اكسترا 1، وقناة الكأس اكسترا 2، بصوت المعلق خالد الحدي، وقناة beIN Sport Max 2، بصوت المعلق رؤوف خليف.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الأرجنتين وبولندا” اضغط هنا

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة الأرجنتين وبولندا في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم عبر القنوات التالية:

beIN sport Max2

الكأس اكسترا 1

الكأس اكسترا 2

معلق مباراة الأرجنتين وبولندا بث مباشر

أعلنت إدارة قناة بي ان سبورت عن تعيين المعلق علي محمد علي (Max) للتعليق على أحداث مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب بولندا اليوم.

بينما أعلنت إدارة قنوات الكأس الرياضية عن تعيين المعلق منتصر الازهري (اكسترا ) للتعليق على أحداث المباراة.

ملعب مباراه الأرجنتين والدنمارك

وتقام مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب بولندا في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من مونديال قطر 2022، على ارضية ملعب استاد 974.

تردد قنوات بي إن سبورت

القمر: النايل سات.

التردد: 11054 -12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قنوات بي إن سبورتس

القمر: عرب سات

التردد: 12379.

موعد المباراة:
10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
9:00 مساءًا بتوقيت مصر.
10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
10:00 مساءًا بتوقيت العراق.
9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
8:00 مساءًا بتوقيت تونس.
8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

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