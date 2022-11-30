بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك يلا لايف || الاسطورة مباشر السعودية ضد المكسيك في كأس العالم 2022

بوابة الفجر

تعتبر مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك في مونديال 2022 من أهم كلمات البحث التي ترددت عليها محركات البحث في الساعات الماضية، حيث ينتظر الجمهور العربي على وجه الخصوص المواجهة المصيرية التي تجمع المنتخب السعودي. نظيرتها المكسيكية خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه الأخضر منذ انطلاق مونديال قطر. 2022.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف الأرجنتين، بينما يحتل المنتخب المكسيكي ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي، مايكل أوليفر صافرة بداية مباراة السعودية والمكسيك، المقامة على استاد لوسيل بقطرـ ضمن الجولة الثالثة الختامية لمجموعات كأس العالم 2022، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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