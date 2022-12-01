نجم تونس السابق يطالب برحيل جلال القادري

أكد حسام الحاج نجم منتخب تونس السابق، أن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس يجب أن يرحل عن منصبه في تدريب نسور قرطاج عقب انتهاء منافسات كأس العالم المقامة حاليًا في قطر.

وقال الحاج نجم منتخب تونس السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" المنتخب التونسي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين ومن وجهة نظري أن المدرب الوطني الأفضل لقيادة المنتخب التونسي في المرحلة المقبلة ".

وتابع:" أطالب برحيل جلال القادري عن تدريب تونس عقب انتهاء مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر والخروج من الدور الأول بالمونديال".

كشف حساب تونس في كأس العالم 2022

سجل منتخب تونس هدفًا وحيدًا في كأس العالم 2022، سجله وهبي الخزري أمام منتخب فرنسا في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، بينما تلقت شباكه هدفًا.

تعادل المنتخب التونسي سلبيًا في الجولة الأولى أمام منتخب الدنمارك، وفي الجولة الثانية تلقى خسارة بهدف دون رد أمام المنتخب الأسترالي، بينما حقق الفوز على منتخب فرنسا بطل العالم النسخة الماضية بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بمونديال العالم 2022.

