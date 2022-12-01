لايف Twitter بث مباشر المغرب ضد كندا مشاهدة مباراة canda تعليق عربي HD دون تقطيع

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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، في السطور التالية معلق مباراة منتخب كندا المتوقع لمواجهة نظيره المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة كندا والمغرب في مونديال قطر

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره كندا، اليوم الخميس 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.



وستلعب مباراة منتخب كندا ضد نظيره المغرب اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.



وستذاع مباراة منتخب كندا ضد نظيره المغرب اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.



معلق لقاء المغرب وكندا في كأس العالم قطر 2022

ومن المقرر أن يتولى جواد بده، مهمة التعليق على مباراة منتخبي المغرب وكندا اليوم ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.

