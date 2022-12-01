LIVÉ بث مباشر مباراة المغرب وكندا يلا شوت Yalla Shoot| مباراة المغرب بث مباشر| مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر اليوم 1-12-2022 يلا شوت، يترقب الملايين من المشاهدين في الوطن العربى مباراة المغرب ضد كندا في آخر جولات المجموعة ببطولة كأس العالم والمقرر لها عند الخامسة بتوقيت القاهرة- مصر، الرابعة بتوقيت المغرب

ترتيب المغرب في مجموعته ببطولة كأس العالم

يحل منتخب المغرب في المركز الثانى في مجموعته التي تضم معه كلا من بلجيكا وكرواتيا وكندا، ويحتل منتخب كرواتيا المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب المغرب صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، يليه في المركز الثالث منتخب بلجيكا برصيد 3 نقاط، وفى المركز الأخير منتخب كندا دون أي رصيد.

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بث مباشر مباراة المغرب وكندا يلا شوت Yalla Shoot| مباراة المغرب بث مباشر| مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر اليوم 1-12-2022 يلا شوت

مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022 - صورة أرشيفية

الفرصة الأولى أمام منتخب المغرب للتأهل لربع نهائى كأس العالم

فوز منتخب المغرب أو تعادله مع منتخب كندا يضمن له التاهل مباشرة إلى الدور التالى ففى حالة فوز المغرب سيرتفع رصيده إلى 7 نقاط، وفى حالة التعادل يرتفع رصيده إلى 5 نقاط ولا يحتاج الانتظار لنتيجة مباراة كرواتيا ضد بلجيكا.

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مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022 - صورة أرشيفية

الفرصة الثانية أمام منتخب المغرب للتأهل إلى ربع نهائى كأس العالم

يتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائى بطولة كأس العالم 2022 في حالة خسارته أمام كندا وخسارة بلجيكا أمام كرواتيا، ففى هذة الحالة يتجمد رصيد بلجيكا عند 3 نقاط والمغرب 4 نقاط وكندا 3 نقاط وكرواتيا 7 نقاط.

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مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022 - صورة أرشيفية

الفرصة الثالثة أمام المغرب للتأهل إلى ربع نهائى كأس العالم

يتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائى بطولة كأس العالم 2022 في حالة الخسارة أمام كندا بفارق 3 أهداف وتعادل بلجيكا مع كرواتيا شريطة أن يكون عدد أهداف المغرب أكبر من عدد أهداف بلجيكا حيث سيتساويان في نفس عدد النقاط 4 نقاط ويكون الأهداف هي الفيصل.

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مباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022 - صورة أرشيفية

الفرصة الرابعة أمام المغرب للتأهل إلى ربع نهائى المونديال

يتأهل منتخب المغرب إلى الدور التالى ببطولة كأس العالم 2022 في حالة الخسارة أمام كندا وخسارة كرواتيا أمام بلجيكا، شريطة أن يصبح فارق أهداف منتخب المغرب أفضل من كرواتيا.