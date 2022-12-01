"الهدف الثاني" مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر يلا شوت لايف "الشوط الثاني"

ستطلق صافرة مباراة المغرب ضد كندا في مونديال قطر 2022 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة و6 بتوقيت السعودية و7 بتوقيت الإمارات و4 بتوقيت المغرب على ملعب الثمامة.

مشاهدة مباراة المغرب وكندا في كأس العالم 2022 بث مباشر

ويختتم المنتخب المغربي مشواره في دور المجموعات بمونديال قطر 2022، بمواجهة ستجمعه اليوم الخميس بكندا على ملعب الثمامة.

ويحتل فريق "أسود الأطلس" صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط متساويًا مع كرواتيا، وبفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر بلجيكا.

ويحتاج بطل إفريقيا السابق للفوز أو التعادل من أجل التأهل للمباراة النهائية الثامنة للمسابقة، رغم أن الخسارة قد تمنحه بطاقة المرور أيضًا، بشرط أن تخسر كرواتيا بحيازتها أفضل فارق أهداف، أو تعادلات بلجيكا.، مع فارق الأهداف لصالحه.

ويسعى المنتخب المغربي لتكرار الإنجاز الذي حققه جيل 1986 الذي تأهل للدور الثاني من المونديال بعد أن تصدر مجموعته، قبل أن يغادر نسخة المكسيك بخسارته أمام ألمانيا الغربية بهدف متأخر دون رد، أمام السابق. النجم لوثر ماتيوس.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة "أسود الأطلس" بعض التغييرات مقارنة بتلك التي تغلبت على بلجيكا 2-صفر في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسبق للمنتخب المغربي أن واجه نظيره الكندي في 3 مناسبات حقق خلالها انتصارين بالإضافة إلى تعادل واحد.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب ضد كندا في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: زكرياء أبوخلال، حكيم زياش، يوسف النصيري.