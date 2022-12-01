مشاهدة مباراة اسبانيا واليابان بث مباشر كورة لايف koora on line اليوم 01-12-2022 في كأس العالم، بث مباشر لمباراة منتخب إسبانيا أمام نظيره المنتخب الياباني، مساء اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، على أرض استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباراتي المباراة الثالثة والرابعة. الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الخامسة في إطار منافسات مونديال 2022 في قطر.

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ويختتم المنتخب الياباني مشواره في دور المجموعات بمواجهة صعبة أمام المنتخب الإسباني، ويكفيه التعادل من أجل التأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر، شريطة أن تكون نتيجة المباراة. مباراة ألمانيا وكوستاريكا تنتظر في نفس الوقت على أرض ملعب البيت، المنتخب الياباني الذي فجر مفاجأة في الجولة الأولى على نفس ملعب مباراة اليوم، ونجح في انتزاع الفوز بهدفين لواحد. الهدف، في مفاجأة هزت زوايا الدوحة وأزالت الألمان من قائمة المرشحين على اللقب. ذهب المنتخب الياباني، بعد فوزه على ألمانيا، لمواجهة كوستاريكا وتلقى الخسارة بهدف لم يرد عليها، وهو ما أعاد الروح إلى نافاس ورفاقه، وأشعل المجموعة التي أصبحت جميع منتخباتها تتمتع بفرص متساوية للتأهل إلى دور الـ. 16، حيث يحتل Samurai Warriors المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعات برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الصدارة التي يحتلها الإسباني Matador برصيد 4 نقاط، بينما يحسم فارق الأهداف لصالحه رغم تساوي النقاط مع كوستاريكا. تحلم اليابان بالتأهل إلى دور الـ16، ومن هناك إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركتها في البطولة.

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والجانب الآخر من المباراة هو إسبانيا، التي تواجه اليابان في مباراة صعبة، تهدف من خلالها إلى العودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى بعد تعادلها في الجولة الأخيرة مع ألمانيا في القمة الكلاسيكية التي جمعت بينهما على أرض الملعب. وانتهى استاد البيت في مدينة الخور بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، وهي مباراة شهدت مخاوف من الجانبين، لكن الإسبان كانوا الأقرب للفوز واللحاق بالنقاط الثلاث. ويطمح ماتادور، بقيادة مدرب برشلونة السابق لويس إنريكي، إلى الذهاب بعيدًا في مونديال الدوحة وعدم التركيز على اللقب إلا في نصف النهائي. ابتكر Lucho نظامًا هجوميًا بامتياز قاده إلى هدف كوستاريكا 7 مرات في الجولة. الأول، سجل نوير مرة واحدة وهدد مرماه في أكثر من مناسبة، لكن الموقف الدفاعي لا يزال بحاجة إلى بعض الجهد من لوتشو، خاصة في المراحل المقبلة. تحقيق فوز يضعه في المركز الأول ويأخذه إلى صدارة الترتيب، بانتظار أحد المنتخبات في المجموعة السادسة التي تبدأ قبل انتهاء مواجهات المجموعة الخامسة.

تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة اليابان

حارس المرمى: أوناي سيمون، خط الدفاع: جوردي ألبا، إيمريك لابورت، ب أو توريس، داني كارفاخال، خط الوسط: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، جافي، خط الهجوم: ماركو أسينسيو، ألفارو موراتا، فيران توريس.

تشكيل اليابان المتوقع لمواجهة اسبانيا

حراسة المرمى: شويتشي جوندا، خط الدفاع: ميكي ياماني، كو إتاكورا، مايا يوشيدا، يوتو ناجاتومو، خط الوسط: هيديماسا موريتا، واتارو إندو، دايتشي كامادا، خط الهجوم: جونيا إيتو، تاكيفوسا كوبو، أياسي أويدا.