Telegram بث مباشر اسبانيا واليابان تليجرام || يوتيوب إسبانيا واليابان اليوم بث مباشر بين سبورت

يبحث متابعو كرة القدم عن موعد مباراة إسبانيا واليابان في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال 2022، والقنوات التي ستبث المباراة.

وستلتقي إسبانيا مع اليابان في تمام الساعة 9:00 مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة، في مرحلة المجموعات من مونديال قطر 2022.

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تسعى إسبانيا لتجاوز اليابان من أجل التأهل، بينما تقاتل ألمانيا في نفس الوقت ضد كوستاريكا من أجل التأهل، حيث تأتي الآلة الألمانية في ذيل المجموعة بنقطة واحدة فقط، بينما تمتلك إسبانيا 4 نقاط، وكوستاريكا. ريكا 3 نقاط واليابان 3 نقاط).

ويسعى المشجعون لمشاهدة مباراة إسبانيا واليابان مباشرة، حيث يحظى الإسباني مندور بشعبية واسعة في العالم، حيث أن جماهيره من متابعي الدوري الإسباني، ومشجعين لريال مدريد وبرشلونة.

تمكنت اليابان من هزيمة ألمانيا وإحداث مفاجأة مدوية في مونديال قطر الحالي، فيما خسرت أمام كوستاريكا بهدف مجاني، فيما فازت إسبانيا على كوستاريكا 7-0، وتعادلت مع ألمانيا 1-1.

تستمر الأجواء التنافسية لمونديال المونديال في قطر، حيث صنف العديد من الخبراء النسخة الحالية من المونديال على أنها الأفضل تاريخيًا، بعد أن زودتها الدولة القطرية بكافة الملاعب والبنية التحتية والأجواء المناسبة.

أهم القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2022 بقطر وهي كالتالي كما سبتث عليها مباراة إسبانيا واليابان مجانًا:

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran.

ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan.

ثالثا: قنوات RTSH Albania.

رابعا: قنوات ERT Greece

خامسا: قناة SNRT TNT maroc.

سادسا: قنوات TPA Angola.

سابعا: قناة Match TV Russia.

ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة اليابان

حارس المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جوردي ألبا، إيمريك لابورت، ب أو توريس، داني كارفاخال.

خط الوسط: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، جافي.

الهجوم: ماركو أسينسيو، ألفارو موراتا، فيران توريس.

تشكيل اليابان المتوقع لمواجهة إسبانيا

حراسة المرمى: شويتشي جوندا.

خط الدفاع: ميكي ياماني، كو إتاكورا، مايا يوشيدا، يوتو ناجاتومو.

خط الوسط: هيديماسا موريتا، واتارو إندو، دايتشي كامادا.

خط الهجوم: جونيا إيتو، تاكيفوسا كوبو، أياسي أويدا.