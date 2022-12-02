مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط غانا يلتقي منتخبا غانا وأوروجواي، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث يسعى البلاك ستارز إلى الثأر بعد 12 عاما من مباراة المنتخبين الأخيرة.

ويقع المنتخبان ضمن المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال وكوريا الجنوبية، حيث يمتلك المنتخب الغاني في جعبته 3 نقاط من فوز وحيد على كوريا الجنوبية، فيما تمتلك أوروجواي نقطة واحدة.

مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط غانا

ويسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة لحسم بطاقة التأهل لدور الـ 16، رفقة البرتغال متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، كما يدخل الفريقان المباراة بذكريات مونديال جنوب إفريقيا 2010.

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قصة الثأر بين غانا وأوروجواي

تسعى غانا خلال هذه المباراة إلى الثأر من الأوروجواي بعد ذكرى مونديال 2010، عندما التقى المنتخبان في ربع نهائي نسخة جنوب إفريقيا.

مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط غانا

وكانت هذه هي المواجهة الوحيدة التي جمعت الفريقين عبر التاريخ، حيث تقدم وقتها "النجوم السوداء" بهدف سولي علي مونتاري، ثم تعادل دييجو فورلان لأوروجواي، ليحتكم الفريقان للأشواط الإضافية في مباراة مثيرة.

وفي الدقيقة الأخيرة، كاد منتخب غانا أن يسجل هدف الفوز القاتل ويتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، إلا أن لويس سواريز مهاجم أوروجواي، أنقذ رأسية دومينيك أديا بيده وحصل على بطاقة حمراء، واحتسب الحكم ركلة جزاء.

مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط غانا

غانا خارج المونديال بضربات الجزاء

أهدر جيان أسامواه ركلة الجزاء التي تم احتسابها للمنتخب الغاني، مضيعا على إفريقيا فرصة التواجد للمرة الأولى في نصف نهائي المونديال.

واستمر التعادل الإيجابي لتكتمل الدراما ويحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء، التي حسمت تأهل أوروجواي إلى نصف النهائي بعد الفوز بنتيجة 4-2.

مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط غانا

سجل لمنتخب غانا في ركلات الترجيح، جيان أساموان وستيفان أبياه، بينما أهدر جون منساه ودومينيك أدياه، أما منتخب أوروجواي، فقد سجل له دييجو فورلان وفيكتورينو وأندريا سكوتي وسباستيان أربيو.

غانا تسعى للفوز والثأر

على الرغم من رغبة الفريقان في الفوز، إلا أن غانا رغبتها أقوى من المنتخب اللاتيني، حيث يتيح لها الفوز التأهل لدور الـ 16 من مونديال قطر 2022، والثأر مما حدث في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وتمتلك غانا، أفضلية كبيرة في التأهل لدور ثمن النهائي، حيث تحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط ويكفيها التعادل في مباراة اليوم للتأهل.

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فيما يحتاج منتخب أوروجواي الفوز حتى يتأهل للدور القادم، خاصة وأنه يتذيل هذه المجموعة برصيد نقطة وحيدة وهو نفس نقاط كوريا الجنوبية، حيث يحتاج كلا المنتخبين إلى 3 نقاط للتأهل رفقة البرتغال.