لينك يلا شوت.. مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا مباشر الأن فى ثمن نهائى كأس العالم قطر 2022 | yalla shoot بث مباشر هولندا ضد أمريكا اليوم السبت كورة لايف

الفجر الرياضي
هولندا وأمريكا
هولندا وأمريكا

في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت، وجه جماهير دائرة الساحرة انتباههم إلى استاد خليفة الدولي لمشاهدة المباراة المثيرة بين المنتخب الهولندي بقيادة المدرب لويس فان غال والمنتخب الهولندي. ولعب المنتخب الأمريكي بقيادة المدرب جريج بيرهالتر في الجولة الافتتاحية من دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.

كجزء من مباراة دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022 بين هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، سيُذاع يوم السبت في تمام الساعة 5 مساءً على قنوات beIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 5 Max.

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وتأهل المنتخب الهولندي إلى المركز الأول في المجموعة برصيد 7 نقاط، وفاز بالمباراة الأولى على السنغال نظيفًا بهدفين، وفي الدور الثاني تعادل مع الإكوادور بهدف واحد وتأهل للمجموعة. هدفين نظيفين تغلب على قطر صاحب الأرض والجماهير.

أعلنت إدارة قناة بى إن سبورتس أن على محمد على سيقوم بالتعليق على مباراة هولندا ضد أمركيا فى دور الـ16 لبطولة كأس العالم التى تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر 2022 إلى 18 ديسمبر2022

هولندا Vs الولايات المتحدة الأمريكية.
البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).
القنوات الناقلة: beIN Max 1.
الملعب: 499 (أرضية ).
المعلق: غير معروف.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

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