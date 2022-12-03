روابط يلا شوت.. بث مباشر الارجنتين واستراليا yalla shoot | كورة لايف مباراة الارجنتين واستراليا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

شاهد مباراة الأرجنتين وأستراليا التي تجمع الفريقين بكسر العظام، أبرز وأقوى مباراة في جولة الأسعار النهائية لكأس العالم قطر 2022، ستقام جولة خروج المغلوب في اليوم الأول سنشاهد الأرجنتيني الوطني يأمل الفريق في إرسال رسالة إلى بطولة الكبار حول حقوق اللقب بعد أن شهد رامون تادا، الذي عاد من الخسارة في مباراته الافتتاحية، السعودية في صدارة المجموعة وبفارق اثنين عن الوصيف.

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لكن لسوء الحظ بالنسبة له، التقى بفريق لديه دافع كبير ومعنويات كبيرة، لذلك لم تكن المهمة سهلة بالنسبة له، ومن يظن ذلك عليه أن يعيد النظر بسرعة قبل البدء، البث المباشر للأرجنتين وأستراليا يلا شوت.

تغطية حية للأرجنتين، التي تواصل مشوارها في قطر، في مباراتها الأولى من مراحل خروج المغلوب بالبطولة بالتعادل في مرحلة المجموعات أمام أستراليا، وهو خصم قوي لن يقبل أن يكون فريسة سهلة للأرجنتين وسيحاول الإيمان بفوزه. طرق الفرص والوصول إلى مستوي يتجاوز البطولة مشوار الارجنتين صعبه علي عكس الفرق الاخري لاتوجد مباريات سهله

تبدأ مواجهة منتخب الأرجنتين مع منتخب أستراليا مساء اليوم على ملعب استاد أحمد بن على، ضمن مباريات كأس العالم قطر 2002، وتحدد موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسودان والأردن.

ويكون موعد مباراة أستراليا والأرجنتين بتوقيت دولة قطر المتستضيفة للبطولة هو الساعة 10 مساءً وأيضًا 10 مساءً بتوقيت السعودية، 11 بتوقيت الإمارات، 8 مساءًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.