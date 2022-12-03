مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا رابط تويتر..بث مباشر الارجنتين مجانا بين سبورت،يدخل المنتخب الأرجنتيني مواجهة صعبة الليلة، حيث تلعب الأرجنتين أمام أستراليا في دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022.

تأهل المنتخب الأرجنتيني لدور الـ16 من مونديال 2022 بعد قيادته مجموعته، حيث لعبت الأرجنتين ضد السعودية وخسرت التانجو بهدفين مقابل هدف واحد، ثم لعبت الأرجنتين ضد المكسيك وفازت الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء، ثم لعبت الأرجنتين ضد بولندا وفاز التانجو بهدفين، فيما تأهل المنتخب الأسترالي الثاني في مجموعته حيث لعبت أستراليا ضد فرنسا وخسرت 4/1، ثم لعبت أستراليا ضد تونس وفازت أستراليا بهدف مقابل لا شيء، ثم لعبت أستراليا. ضد الدنمارك وفاز بهدف مقابل لا شيء.

وبحسب جدول مباريات مونديال 2022، فإن موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في دور الـ16 بكأس العالم سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة. التوقيت - مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت، الساعة الحادية عشرة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات - أبوظبي ودبي

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين ضد استراليا

حارس المرمى: أيميليانو مارتينيز

في الدفاع: ناهوييل مولينا، كريستيان وروميرو، نيكولاس أوتامينيدي، ماركوس أكونا.

في الوسط: أليكسكس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: ميسي، وأنخيل دي ماريا، جوليان ألفاريز.

التشكيل المتوقع لمنتخب استراليا ضد الأرجنتين

حارس المرمى: اريان.

الدفاع: ديجينيك، وسوتار، وروفليس، وبيهيتش.

الوسط: وليكي، إيريفن، موي، وجودين.

الهجوم: ديوك، ماكجري.