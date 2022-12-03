رابط مباراة الارجنتين واستراليا بث مباشر اليوم 03-12-2022 || مشاهدة مباراة الارجنتين واستراليا رابط بث مباشر تويتر

بوابة الفجر

رابط مباراة الارجنتين واستراليا بث مباشر اليوم 03-12-2022، يخوض المنتخب الأرجنتيني، اليوم السبت، مباراته الصاعدة ضمن دور الـ16 في مونديال قطر 2022، أمام أستراليا أحد الممثلين الآسيويين الثلاثة الذين تأهلوا لهذه الجولة.

حدد المنتخب الأرجنتيني، بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي، موعدًا مع المنتخب الأسترالي على سعر نهائي مونديال قطر 2022، بعد صعوده إلى مجموعته الأولى بعد تحقيق انتصارين على المكسيك وبولندا، بعد معاناة الخسارة في الجولة الأولى أمام المنتخب السعودي، ليسجل 6 نقاط في دور المجموعات.

في المقابل، احتلت أستراليا المركز الثاني في مجموعتها خلف فرنسا المتصدرة، بعد فوزها في مباراتين وخسارة واحدة، لكن بطل المونديال 2018 تفوق بفارق الأهداف.

 

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا في دور الـ16 بكأس العالم 2022

موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا في دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022 هو العاشرة مساء السبت بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت مصر، وتقام المباراة على أرضية ملعب "استاد أحمد بن علي" بالدوحة.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الارجنتين واستراليا” اضغط هنا 
 

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022

ستتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس نقل مباراة الأرجنتين وأستراليا في دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022.
كما أن قناة الكأس ستقوم بنقل مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم، عبر قنواتها المشفرة.

وستكون القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم عبر شبكة قنوات الكأس هي بالتحديد Alkass EXTRA One HD وbeIN Sports HD 1 Max.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا على الإنترنت

يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا بث مباشر لحظة بلحظة عبر تطبيق "تود"، وكذلك "بي إن كونكت"، كما تقدم "العين الرياضية" تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات المباراة المرتقبة.

ويمكن أن تنقل مباراة الأرجنتين وأستراليا في دور الـ16 بكأس العالم عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، ضمن باقة الـ22 مباراة التي أعلنت عن إذاعتها مجانًا، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيد.

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وتتواجد قناة بي إن سبورتس المفتوحة بأكثر من تردد عبر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على نايل سات
تردد القناة: 11054 - 12604

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022
تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على عرب سات
تردد القناة: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الكأس المفتوحة
تردد قناة الكأس المفتوحة على نايل سات
تردد القناة: 11911

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة الكأس المفتوحة على عرب سات
تردد القناة: 12245

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3
 

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