بث مباشر الارجنتين واستراليا يلا لايف yalla live || مشاهدة مباراة الارجنتين واستراليا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

مشاهدة المباراة النارية بين الأرجنتين وأستراليا والتي ستجمع الفريقين، في إطار الجولة المهمة من المونديال، في لقاء قوي، لأن الأرجنتين تتطلع للفوز على حساب أستراليا في لقاء مهم، وبالتالي يأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية مهمة، وهي ثلاث نقاط مهمة في مسيرته، لكن أستراليا تأمل أيضًا في تحقيق نتيجة إيجابية، ومن خلالنا نقدم جميع تفاصيل المباراة التي ستقام اليوم 12- 03-2022، حيث تستأنف الأرجنتين حملتها في مونديال ضد أستراليا.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في مونديال قطر، بمواجهة دور الـ16 أمام أستراليا، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في كأس العالم 2022.

ونستعرض في هذا التقرير مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم 2022، بث مباشر لـ مباراة الأرجنتين ضد أستراليا، وتردد القنوات الناقلة لـ مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا، وجدول مباريات اليوم.

موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا بث مباشر

تقام مباراة الأرجنتين ضد أستراليا اليوم السبت الموافق 3/12/2022، وموعد مباراة الأرجنتين وأستراليا اليوم في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على على أرض ملعب أحمد بن على.

موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا اليوم الـ 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا اليوم الـ 8:00 مساءً بتوقيت تونس.

موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا اليوم الـ 84:00 مساءً بتوقيت المغرب.

موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا اليوم الـ 9:00 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا اليوم الـ 9:00 مساءً بتوقيت الأردن.

موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا اليوم الـ 9:00 مساءً بتوقيت السودان.

موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا اليوم الـ 9:00 مساءً بتوقيت جنوب إفريقيا.

موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا اليوم الـ 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا اليوم الـ 10:00 مساءً بتوقيت قطر.

موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا اليوم الـ 11:00 مساءً بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأرجنتين واستراليا في كأس العالم قطر 2022

تردد قنوات بي إن سبورت

القمر: النايل سات.

التردد: 11054 12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قنوات بي إن سبورتس

القمر: عرب سات

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الكأس

القمر: نايل سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس

القمر: عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترمير: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس

القمر: سهيل سات

التردد:10770.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾