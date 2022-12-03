يلا شوت.. البث المباشر لمباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر 2022 | مشاهدة مباراة الأرجنتين "ميسى" بث مباشر وحصري beIN SPORTS yalla shoot

الفجر الرياضي
البث المباشر لمباراة
البث المباشر لمباراة الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم قطر

نقدم لكم القناة التي ستبث مباراة الأرجنتين وأستراليا لكأس العالم قطر 2022، مباراة السعر النهائي لكأس العالم قطر 2022 تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى الثلاثاء المقبل 6 ديسمبر.

وفيما يلي مقدمة لتردد قناة بث مباراة الأرجنتين وأستراليا في مونديال قطر 2022 وكذلك التشكيلات المتوقعة للفريقين بالإضافة إلى تردد البث بين سبورت أوبن.5 مباريات مجانية ستبث من دور الـ16 لكأس العالم 2022.

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أعلن فريق كأس قطر الرياضي، على القناة التي تبث مباراة الأرجنتين وأستراليا في مونديال قطر 2022، أن مباراة الأرجنتين وأستراليا ستُعرض اليوم (السبت 3 ديسمبر) على الهواء مباشرة ضمن فعاليات مونديال قطر 2022. تطابق السعر النهائي.

كانت بداية منتخب الأرجنتين مخيبة للآمال في المونديال بعد خسارته أمام السعودية بهدفين لهدف، ولكن بعد ذلك تمكن من تدارك الموقف واستعاد توازنه من جديد في الجولتين الثانية والثالثة وتمكن من الانتصار على المكسيك وبولندا تواليًا، ليتربع على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

أصبح المنتخب الأرجنتيني طموحة كبيرة بعد التأهل لهذا الدور متربع على القمة، فهو قبل بدارة المونديال عينه على الوصول للأدوار النهائية والمنافسة بقوة على اللقب.

الأرجنتين Vs أستراليا.
البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).
القنوات الناقلة: الكأس اكسترا 1.
الملعب: 694.
المعلق: خالد الحدي.

موعد المباراة:
10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
9:00 مساءًا بتوقيت مصر.
10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
10:00 مساءًا بتوقيت العراق.
9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
8:00 مساءًا بتوقيت تونس.
8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

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