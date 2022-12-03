بث مباشر الأرجنتين MESSI.. مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد أستراليا اليوم بدور الـ16 في كأس العالم

مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد أستراليا اليوم بدور الـ16 في كأس العالم، وهنا جمهور الساحرة المستديرة على موعد مع دور الـ16 لكأس العالم، لجميع مشجعي كرة القدم في كل مكان في الدول العربية وفي العالم، بعد انتهاء مرحلة المجموعات من مونديل قطر 2022 كأس العالم. تبدأ أقوى المسابقات وكما يعلم الجميع منافسات خروج المغلوب فهو يخسر ويخرج مباشرة من بطولة العالم ولأول مرة في التاريخ لم يجمع أي فريق في دور المجموعات بكأس العالم كاملة. تسع نقاط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المفاجآت هي الأبرز في البطولة، الأقوى بكل المقاييس في تاريخ بطولات كأس العالم الأخرى، نتابع معكم عبر قنوات بين الرياضات، الرابط إلى مباراة الأرجنتين وأستراليا. سيتم بثها مباشرة في اليوم الثالث من شهر ديسمبر الجاري، الشهر التقويمي لعام 2022، حيث نتابع معكم أيضًا تفاصيل بث مباراة الأرجنتين وأستراليا على تويتر عبر قنوات كأس قطر، وننقل لكم يستورد تفاصيل النملة حول المباراة المتوقعة بين الفريقين.

رابط بث مباشر مباراة الأرجنتين واستراليا اليوم في كأس العالم

افتتح المنتخب الأرجنتيني مونديال كأس العالم في دور المجموعات 2022 ببداية سيئة للغاية مع الخسارة التاريخية لأول مرة أمام المنتخب السعودي، وبعد ذلك استطاع تصحيح مساره الكروي في المونديال قبل أي مفاجآت، وتصدرت مجموعتها ست نقاط رغم خسارة أول مباراة لها في البطولة، لتستقبل الأرجنتين في الدور الأول. ويحتل المنتخب الأسترالي رقم 16 المركز الثاني في مجموعته والصاعد بشكل مفاجئ أيضًا من مجموعته، وهي حالة كبيرة من المفاجآت التي حدثت هذا العام في مونديال، وهو أيضًا صعود المنتخب السنغالي بعد إقصائه على الإكوادور الذي كان واحدًا. من المرشحين، لكن أغرب ما في تلك البطولة هو المنتخب المغربي الذي تصدّر مجموعته ليس هذا الإنجاز فحسب، بل إنه استطاع إقصاء المنتخب البلجيكي الذي كان مرشحًا للفوز باللقب، لكن الكرة. يعرف فقط من يجدها. نعم إنها الساحرة المستديرة، والمنتخب المغربي يحدد موعدا مع المنتخب الإسباني في دور الـ16 بعد أن تصدّر المنتخب الياباني المجموعة أيضا وإقصاء المنتخب الألماني.



