يلا شوت.. بث مباشر لمباراة الأرجنتين واستراليا كورة لايف في كأس العالم 2022 | yalla shoot مباراة الارجنتين واستراليا في كأس العالم 2022 كورة اون لاين

يلا شوت.. بث مباشر لمباراة الأرجنتين واستراليا كورة لايف في كأس العالم 2022، مواعيد وتفاصيل مباراة كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وأستراليا والمشغل قناة "يلا شوت". يواصل راقصو التانغو، نجوم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، نهائيات مسابقتهم في النسخة الحالية من كأس العالم المقبلة، حيث من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي في القاهرة الكبرى مساء اليوم، أو في السابعة صباحًا. الساعة بتوقيت غرينتش الليلة بالتوقيت القياسي، والتي تقابل العاشرة بالتوقيت المحلي في الدوحة الليلة، قطر، مع أول فريق كرة قدم أسترالي يشارك في دور الـ16 لكأس العالم.

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ستقام مباراة الليلة على استاد المدينة التعليمية بمدينة رين بقطر، وسيتمكن جميع المشجعين في الشرق الأوسط من مشاهدتها على قناة بي إن سبورت، التي تتمتع بحقوق حصرية لبث أحداث كأس العالم، حيث من المقرر بثها على قناة بي إن. سبورت ماكس رقم واحد واثنان مصحوبة بتعليق صوتي باللغة العربية ووصف مفصل للعبة.

كتيبة التانغو الأرجنتيني استعدت لهذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي، حيث سيحاول ميسي ورفاقه استغلال خبرتهم في المستطيل الأخضر لكي يقطع تذكرة العبور للدور المقبل، ولكن عليه الحذر من الخصم وعدم التهاون أمامه.

وعلى الجهة الأخرى، على الرغم من أن بداية منتخب أستراليا كانت مشابه للخصم، كونه خسر في المباراة الأولى بنتيجة ثقيلة أمام فرنسا برباعية لهدف، إلا أنه تدارك الموقف وانتصر على تونس والدنمارك، ليتواجد بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويًا مع المتصدر فرنسا وبفارق الأهداف بينهم.

المنتخب الأسترالي سيكون اليوم أمام حلم كبير ينتظره، وهذا ما عمل عليه المنتخب في التدريبات وحضر للموقعة بكل قوة، فكتيبة المدير الفني جراهام أرنولد رغم صعوبة المهمة إلا أنها عاقده العزم على تقديم أداء رائع يحقق من خلاله المفاجأة ويعبر للدور المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

على الرغم من خسارة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أمام المنتخب السعودي في المباراة الأولى، إلا أنه بعد ثلاث مباريات، لا يزال بإمكانهم قيادة ترتيب المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم، ومن بينهم خسروا المباراة الأولى فقط، ولكن في المباراتين التاليتين فازوا بجميع المباريات واحتلوا المركز الأول في ترتيب المجموعة C برصيد 6 نقاط، وتقدموا إلى المراكز الـ16 الأولى في هذه البطولة ومن المتوقع أن يستمروا في الفوز. سباق الشخصيات المتقدمة.

وتقدم المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم بشكل غير متوقع إلى دور الـ16 بعد أن لعب ثلاث مباريات، وصيف في المجموعة الرابعة من مجموعة نهائيات المونديال. في مرحلة المجموعات من نهائي المونديال هذا، كانت القدرة على التعادل في مباراتين من أصل ثلاث هي النتيجة الحاسمة لأي مباراة خاضها، لكن خسارته في مباراة واحدة تسببت في توقف الرصيد عند ست نقاط، حتى الآن يحتل المركز الثاني..

الأرجنتين Vs أستراليا.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: الكأس اكسترا 1.

الملعب: 694.

المعلق: خالد الحدي.



موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.