عاجل| "الجنون متواصل".. تعرف على أسعار الذهب فى مصر الأحد 4 ديسمبر 2022

تواصل أسعار الذهب فى مصر، فى الساعات الأولى اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، ارتفاعاته التاريخية بعد صعوده مرتين خلال تعاملات أمس (السبت)، ويدخل سوق الصاغة فى مصر إجازة لمدة 24 ساعة الأحد 4 ديسمبر 2022.

سعر جرام الذهب اليوم بالدولار

انخفض سعر الذهب العالمي، في تداولات أمس الجمعة، وسجل في بورصة نيويورك وقت كتابة هذا التقرير، كالآتي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 57.78 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 50.55 دولار.

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 43.33 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21، في السوق المحلية، بإجمالي 160 جنيهًا حيث سجل 12840 جنيها، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، دون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر قبل نهاية التعاملات محققة 20 صعودًا لعيار الذهب 21، وسجلت كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1851 جنيهًا.

وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1620 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1388 جنيهًا.

وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1080 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

استقر سعر الذهب العالمي اليوم، خلال الإجازة الأسبوعية، للبورصة العالمية للذهب، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم، وقت كتابة هذا التقرير، 1797.88 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر- بيع

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1828 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1600 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1371 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1066 جنيهًا.