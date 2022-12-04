حالة الطقس اليوم الأحد 4-12-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة فى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق الرابع من ديسمبر 2022، في مدن ومحافظا جمهورية مصر العربية، والتي شهدت برودة خلال الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن طقس اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توقعات حالة الطقس اليوم

كما أشارت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس اليوم أن درجات الحرار تكون على القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 4 ديسمبر 2022

القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23

6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 23

بنها الصغرى 15 والعظمى 23

دمنهور الصغرى 13 والعظمى 23

كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23

المنصورة الصغرى 14 والعظمى 24

دمياط الصغرى 15 والعظمى 22

بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22

الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24

السويس الصغرى 15 والعظمى 24

الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 24

شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 24

طنطا الصغرى 14 والعظمى 23

شلاتين الصغرى 20 والعظمى 27

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22

العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 22

وادى النطرون الصغرى 15 والعظمى 23

مطروح الصغرى 12 والعظمى 21

السلوم الصغرى 09 والعظمى 20

سيوة الصغرى 08 والعظمى 22

العريش الصغرى 14 والعظمى 23

رفح الصغرى 14 والعظمى 23

الطور الصغرى 14 والعظمى 25

سانت كاترين الصغرى 05 والعظمى 18

رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 26

نخل الصغرى 04 العظمى 21

طابا الصغرى 14 والعظمى 22

نويبع الصغرى 14 والعظمى 24

حلايب الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 10 والعظمى 23

سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24

قنا الصغرى 13 والعظمى 26

الأقصر الصغرى 13 والعظمى 26

أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 26